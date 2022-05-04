Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat’tan beri devam ederken, komşu ülkelerde de hareketli günler yaşanıyor. Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu.

‘TATBİKATIN AMACI OLASI BİR KRİZE HIZLI MÜDAHALE’

Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, "Denetimin amacı, askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığını ve kabiliyetini değerlendirmektir." ifadeleri kullanıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Belarus ordusu ani tatbikata başlarken, birliklerin savaşa hazır olma ve belirlenen bölgelere yürüme görevlerini icra edeceği ifade edildi.

HAVA VE KARA TATBİKATI

Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada, denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıdığına dikkat çekildi.

‘AVRUPA VE KOMŞU ÜLKELER İÇİN TEHDİT YOK’

Açıklamada, "Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

UKRAYNA, BELARUS ORDUSUNUN RUSYA’NIN YANINDA SAVAŞA GİRMESİNE HAZIR

Belarus ordusunun bugün ani bir tatbikata başlamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’in, Belarus’un Rusya’nın yanında savaşa girmesi halinde bu duruma hazır olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Sözcüsü Andriy Demchenko, “Rusya Federasyonu'nun bir noktada Belarus topraklarını ve Belarus Silahlı Kuvvetleri’ni Ukrayna'ya karşı kullanabileceğini göz ardı etmiyoruz. Bu yüzden hazırız” açıklamasında bulundu.



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