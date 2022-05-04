Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan’da gerçekleştireği görkemli geçit töreni için Ukrayna’da esir düşen 500 esiri yürütebileceği iddia edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 9 Mayıs’ta Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflediği iddialarına cevap verdi. Lavrov, “Ukrayna operasyonlarının 9 Mayıs Zafer Bayramı hedefi yok” demişti.

İngiliz basını, Rusya’nın geçit töreninde Ukrayna’da esir düşen 500 savaş esirini Kızıl Meydan’da yürütebileceği ileri sürüldü.

ŞOYGU TÖRENE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da yapılacak 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit törenine ilişkin de bilgi veren Bakan Şoygu, törene 11 bin asker, 131 çeşit silah ve askeri teknik araç, 77 uçak ve helikopterin katılacağını aktardı.

Törende ilk kez Nahimov Deniz Askeri Okulu'nun Murmansk şubesi öğrencilerinin geçit törenine katılacağını bildiren Şoygu, orduya ait otomatik yönlendirme ve atış kontrol sistemi ile donatılmış Tornado-G 122 milimetrelik çok namlulu roketatarın da ilk kez törende yer alacağını dile getirdi.

Rusya'nın 28 şehrinde 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle geçit töreni düzenleneceği bilgisini paylaşan Şoygu, bu törenlerde toplam 65 bin kişi, 2 bin 400 çeşit silah ve askeri teknik araç, 460 uçak ve helikopterin yer alacağını ifade etti.

'500 ESİR YÜRÜTÜLECEK' İDDİASI

Putin’in 9 Mayıs’ta bir zafer konuşması yapacağı ve Kızıl Meydan’da 5 gün sürecek bir görkemli geçit töreni yapacak. Bu kutlama ile Rusya’nın verdiği kayıpları örtmek için olumlu bir algı oluşturması hedefleniyor.

The Times’ta yer alan haberde çarpıcı bir iddia yer aldı. Zafer bayramı kutlamalarında Rus askerlerinin Ukrayna’da esir düşen 500 kişiyi Kızıl Meydan’dan geçirebileceği söylendi.



'Büyük savaş' kapıda mı? Putin'in önünde 3 senaryo var 24 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile başlayan Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sürüyor. Rus ordusunun aldığı yaralar ve Ukrayna ordusunun sürdürdüğü direniş, savaşın geleceği hakkında birçok spekülasyonun ortaya çıkmasına neden oluyor. Rusya'nın sonraki adımları tartışılırken, uzmanlar 3 olası senaryodan bahsediyor.

Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol ele geçirildi Rus Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletti.