Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırılar devam ediyor. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Savaş bittikten sonra Ukrayna’yı inşa etmenin maliyeti 600 milyar doları bulacak. Bunun için, Batı’nın dondurduğu Ruslara ait mal varlıklarını kullanabiliriz" dedi. Zelenskiy bloke edilen Rus varlıklarının 300 milyar dolar civarında olduğu açıklanmıştı.

BARIŞ İÇİN 3 ŞART

Öte yandan ABD’nin Wall Street Journal gazetesine konuşan Zelenskiy "Müzakere grupları, temsilciler düzeyinde iletişimde ve liderler arasındaki bir toplantı üzerine tartışıyorlar. Ben, bu tür müzakerelere pek inanmıyorum" dedi.

Savaşın sona ermesi için üç şartının olduğunu söyleyen Zelenskiy "Rusya ilerlemesini durdurmalı, 24 Şubat sınırlarına dönmeli, Kırım’ı iade etmeli. Ukrayna bütün topraklarını diplomasi yoluyla geri almalı" dedi.

Rusya’nın, Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasının sığınaklarında mahsur kalan savunmasız sivillerin tahliye edildiği sırada bile anlaşmayı ihlal ettiğini bile anlaşmayı söyleyen Zelenskiy "Hâlâ saldırıyorlar, hâlâ bombalıyor ve ateş ediyorlar" diye konuştu.

4,5 MİLYAR AVROLUK YARDIM

Bu arada Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ülkesinin Rusya ile savaşa başlamasından bu yana 4,5 milyar avro (yaklaşık 4,73 milyar ABD doları) uluslararası mali yardım aldığını açıkladı. Ukrayna’nın geçen hafta Dünya Bankasından 500 milyon dolarlık hibe fon aldığını açıklayan Shmyhal "Bu desteklere minnettarız" diye konuştu.

Shmyhal, ülkenin savaş sonrasında toparlanması için kaynak oluşturulması amacıyla hükûmet tarafından bir platformun oluşturulduğu da sözlerine ekledi.

Zelenskiy'nin sözleri tepki topladı, Ukrayna geri adım attı: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz "Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınım" sözleri gündem olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eleştiri oklarının hedefi oldu. Yoğun tepkiler sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Zelenskiy'nin sözlerine açıklık getirerek, "Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Zelenski, Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." ifadesini kullandı.