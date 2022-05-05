Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov’un mesleğini bırakarak Rus ordusuna karşı savaşmak için orduya katılmasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

‘RUSYA BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK’

Zelenskiy, Makhov hakkında düşüncelerine yer verdiği paylaşımında, “Vatansever, samimi ve daima kibirden uzak biriydi. Ve o her zaman en cesurlar arasında ilk sıralardaydı. Rusya bunun bedelini ödeyecek." dedi.” dedi. Ukrayna’nın kuzeydoğusunda bulunan Izyum kentinde yaşamını yitiren gazeteci Makhov’un, 2 aydan daha uzun süredir devam eden savaşta hayatını kaybeden 8. gazeteci olduğu öğrenildi. Çoğu zaman sıcak bölgelerden haberler aktaran gazeteci Makhov, 2014 yılında Ukrayna’nın ayrılıkçı 2 bölgesinde yaşanan çatışmalarda da savaşmıştı.

Zelenskiy'den Batıya çağrı: Rusların mal varlığıyla ülkemizi inşa edeceğiz Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden imarının 600 milyar doları bulacağını söyleyen Zelenskiy “Batı ülkeleri, Ruslara ait dondurdukları mal varlıklarını bize versin. Bunu Ukrayna’yı inşa etmek için kullanalım” dedi.

Zelenskiy'nin sözleri tepki topladı, Ukrayna geri adım attı: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz "Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınım" sözleri gündem olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eleştiri oklarının hedefi oldu. Yoğun tepkiler sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Zelenskiy'nin sözlerine açıklık getirerek, "Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Zelenski, Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." ifadesini kullandı.