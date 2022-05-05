Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 2 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Rus ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda kentteki ünlü Gorki Parkı’nı vurdu. Parkın vurulma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sivilleri de hedef alan saldırılarısında kentteki ünlü Gorki Parkı'nı vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

ÇOCUK PARKINI BOMBALADI

Ulusal Polis Ana Müdürlüğü'nden Sergey Bolvinov dün yaptığı açıklamada, “Bugün Gorki Parkı tekrar bombalandı ve Dinamo Stadyumu hasar aldı. Bildiğiniz gibi, Rus birlikleri ‘sadece askeri hedefleri’ vuruyor” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırıda parkta ve stadyumda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Rusya Ukrayna ordusunun savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.