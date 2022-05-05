Türkiye Gazetesi

Kadın 121 yaşında. Doğum belgesi, Reis’in 16 Haziran 1900'de Bela Vista'nın Bom Jesus da Lapa köyünde dünyaya geldiğini gösteriyor. G1 haber sitesi, kadının halen küçük memleketinde ikamet ettiğini bildirdi. Tüm çocukları ölen kadın, torunu Célia Gomes ile yaşıyor.

13 TORUN ÇOCUĞU, 6 DA TORUN TORUNU VAR

Büyükannesinin 8 sene öncesine kadar aktif bir hayat sürdüğünü, yemek yaptığını, çamaşır yıkadığını söyleyen Gomes, “Büyükannemin yaşlı olduğunu biliyorduk ama dünyanın en yaşlı kişisi olduğunu öğrenmek bizi de şaşırttı. Şuuru yerinde. Bizimle konuşuyor. Bazen kim olduğunu unutuyor ama o kadar olacak artık” dedi. Reis’in 13 torun çocuğu, 6 da torun torunu var.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın hayattaki en yaşlı kişisi 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon. Unvan, Japon Kane Tanaka’nın 118 yaşındayken 19 Nisan’da ölmesiyle Randon’a geçti.

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka hayatını kaybetti Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti. Tanaka, geçen yıl kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.

Dünyanın en yaşlı insanı: Sağlığını neye bağlı olduğu ortaya çıktı Japonya'nın Fukuoka kentinde yaşayan Kane Tanaka, 9 Mart 2019'da yaşayan en yaşlı kişi ilan edilmişti. Dünyanın en yaşlı Japon’u olarak bilinen 119 yaşındaki kadının uzun yaşamının sırrı ortaya çıktı.

Taksiye binmek isteyen yaşlı kadın taksi şoförlerine yalvardı: Ne olur beni al İstanbul'da hastaneden çıkan bir kadın eve gitmek için taksiye binmek istedi ancak kısa mesafe olduğu için hiçbir taksici almadı. Bunun üzerine yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere 'Ne olur beni alın' diyerek adeta yalvardı.