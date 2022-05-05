Türkiye Gazetesi

Garajın bu kadar yüksek fiyattan satışa çıkarılmasının iki sebebi var: Şehrin mutena bir muhitinde bulunması ve arkasında gerçek boyutlardaki tenis kortu. Emlak şirketi Right Move, "Graham Park Road bölgesindeki arsa 760 metrekareye kadar uzanıyor. Arsa, tamamlandığında brüt 450m² taban alanı sunacak üç katlı müstakil bir konut için planlama iznine sahip” açıklamasını yaptı.

Ağaçlarla çevrili caddesi, 19. yüzyılın sonlarına ait güzel mimarisi ve meyve bahçelerinin yanı sıra okullara yakınlığı sebebiyle muhitte genellikle yüksek gelir grubundaki aileler yaşıyor.

İngiltere’de ayçiçek yağı krizi büyüyor! Fiyatlar arttı satışlara sınırlama getirildi Ayçiçek yağı krizi İngiltere’de de başladı. Bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışlarına sınırlama getirdi. Öte yandan yağ fiyatlarında da yüzde 10 fiyat artışına gidildi. Marketlerden yayınlanan görüntülerde, reyonlara ibre asılarak satışlara sınırlama getirildiği görüldü.

İngiltere'de kiracılar sokağa döküldü İngiltere’nin başkenti Londra’da kiracılar, ev sahipleri ile hükümeti protesto etti. Kiracılar, oturdukları konutların dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesini istedi.

İngiltere'den Assange kararı 2010 yılında, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da belgeleyen çok sayıda gizli dökümanı kendi kurduğu WikiLeaks sitesinde yayımlayan Julian Assange ABD'ye iade edilecek.