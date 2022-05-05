Türkiye Gazetesi

2 Mayıs Pazartesi günü İngiltere’den havalanan ve ABD’nin New York şehrine giden Atlantic Havayolları'na bağlı Airbus A330 tipi uçak yolculuğun ortasında Londra'ya geri dönmek zorunda kaldı. Uçağın geri dönme sebebi ise herkesi şaşkına çevirdi.

AĞIZLAR AÇIK KALDI

İçinde 300 yolcunun bulunduğu uçak İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow havalimanından kalkarak havalandı. New York'a giden uçak tam İrlanda üzerindeyken ikinci Pilot kaptan pilotu herkesi şoke eden bir itirafta bulundu.

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMAMIŞ

İkinci pilot son uçuş testlerinde geçemediği için eğitimini tamamlamadığını söyledi. İkinci pilotun bu itirafı herkesi korkuturken, yolculuğun bitmesine sadece 40 dakika kala uçak Heathrow havalimanına geri döndü.

“YOLCULAR ÇOK KIZDI”

The Sun Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, "Kokpitteki gerilim bir bıçak kadar keskindi. Uçak İrlanda'ya kadar gitti ancak yardımcı pilotun hala eğitimde olan bir stajyer olduğu ortaya çıktı. Kaptanın Heathrow'a dönüp daha deneyimli birini bulmaktan başka seçeneği yoktu. Herkes için utanç vericiydi ve yolcular çok kızdı." dedi.

ROTA HATASI DENİLDİ

Zorunlu olarak İngiltere'ye geri dönen yolcular, dakikalarca pistte bekledikten sonra nitelikli bir yardımcı pilot bulunmasının ardından planlanandan neredeyse üç saat sonra ABD'ye iniş yaptı. Havayolu, öfkeli yolculara sorunun bir rota hatasından kaynaklandığını söyledi ve özür diledi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yolculara güvenlikleriyle ilgili bir sorun olmadığı güvencesini veren Virgin Atlantic'in sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Londra Heathrow'dan New York-JFK'ye giden VS3 uçuşu bir görev listesi hatası nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra havalimanına geri döndü. Deneyimli bir kaptanla birlikte uçan ikinci pilot şirketimizin eğitim protokollerine tam uyum sağlayamadığı için yeni bir pilotla değiştirildi. Müşterilerimizden verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

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