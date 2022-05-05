Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken Moskova yönetimine karşı tepkiler gittikçe artıyor. Nadezhda Sayfutdinova isimli kadın Rusya hükümetinin uyguladığı sansürlere karşı dudaklarını dikerek Yekaterinburg şehrinde protesto eylemi gerçekleştirdi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polis, “Sessiz kalamazsınız!!! Savaş barış değildir!!! Özgürlük kölelik değildir!!! Cehalet güç değildir!!!” yazılı pankart açan kadını "kaba güç" kullanarak gözaltına aldı.

DUDAKLARINI İĞNE VE İPLİKLE DİKTİ

İnsan hakları kuruluşu OVD-Info’ya açıklamalarda bulunan Sayfutdinova, “Dudaklarımı gerçekten iğne ve iplikle diktim. Hasarın incelenmesi ve ipliklerin çıkarılması için karakola ambulans çağrıldı” dedi.

TEPKİLER ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI

30 yaşındaki eylemci, bir psikiyatri kliniğine kapatılmak istendi. Avukatına hakaret edildiğini, kendisinin de yerlerde sürüklendiğini belirten kadın, “Şoke oldum. Psikiyatriyi cezalandırma unsuru olarak kullanmaya çalıştılar. Korkunçtu” ifadelerini kullandı. Sayfutdinova, avukatı Fedor Akchermyshev ve OVD-Info’nun çabaları sonrası halktan gelen tepkiler üzerine serbest bırakıldı.

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