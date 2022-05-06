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Mescid-i Aksa bomba paniği: İsrail polisi harekete geçti
06.05.2022 - 01:27 | Son Güncelleme: 06.05.2022 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Al Jazeera, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer alan Kıble Camii’nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : israil,mescid-i aksa,kudüs,
856725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/856725.aspx
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