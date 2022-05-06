Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de yuvalanan PKK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları sürerken, Batılı ülkelerin, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyelerine PKK-PYD ile birleşin baskısı yaptığı ortaya çıktı. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan SMDK üyesi Yusuf Mahli “Bu yönde yapılan telkinler baskıya dönüştü” dedi. Mahli, ABD’nin Suriye dosyasından sorumlu isimleri Michael Radni ve Ethan Goldrich’in PYD ile birleşin teklifini üyelere doğrudan ilettiğini ifade etti. İsminin paylaşılmasını istemeyen bir başka SMDK üyesi de Batılı ülke temsilcilerinin kendilerine “Türkiye’de siyasi yapı değişecek hesabınızı buna göre yapın. Sizin için çözüm PYD ile kurulacak ortak yapılanmada” dediğini belirtti. Türkiye bütün bu gelişmeler üzerine harekete geçti ve SMDK içerisinde yeniden yapılanma sürecini başlattı. Koalisyon bünyesinde 22 üye değişti.

GÜÇLÜ BİR CEPHE KURUN

Suriyeli muhaliflerle PYD’yi birleştirme amaçlı sistematik bir faaliyet yürütüldüğünü vurgulayan SMDK üyesi Yusuf Mahli, kendisinin katıldığı bir görüşmede ABD’nin Suriye’den sorumlu ismi Michael Radney’in bu teklifi açık bir biçimde kendilerine ilettiğini söyledi. Mahli konuşmanın detaylarını şu sözlerle anlattı: Biden’in Suriye temsilcisi Ratney, bize ‘şayet PKK-PYD ile birleşirseniz Esad rejiminden çok daha çabuk kurtulursunuz. Savaş biter ve Suriye istikrara kavuşur. Bu konuda çok güçlü bir uluslararası destek yanınızda olur. Birleşin ve güçlü bir cephe kurun. Suriye’nin geleceğini siz belirleyin’ dedi.

SİSTEMATİK FAALİYET

Cenevre sürecinde PKK-PYD’nin dâhil edilmediğini hatırlatan SMDK Üyesi Yusuf Mahli “Bu konuda birçok batılı ülke sistematik faaliyet yürütüyor. PYD’yi meşrulaştırma amaçlı faaliyetler kurulan siyasi platformlar üzerinden çalışıyor. Kahire Platformu, Heyet-i Tensik, Moskova platformu gibi birçok yapı bu yönde yürütülen faaliyetlerin aracı kuruluşları. Körfez ülkeleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve hatta rejim bu kuruluşlar üzerinden SMDK ve siyaseti üzerinde etki oluşturmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

PLANA İSİM VERMİŞLER

Çarpıcı planı anlatan SMDK üyeleri Batılılar tarafından dayatılan PKK-PYD ile birleşin projesine ‘Özerkliği Geliştirme’ isminin verildiğini aktardı. Yusuf Mahli “SMDK’nın Suriye halkının temsilcisi olma niteliğinden sapmadığını PKK-PYD konusunda görüşlerinin net olduğunu ve hiçbir biçimde değişmeyeceğinin bilinmesini istedi. Türkiye’ye rağmen hiçbir gücün bölgeyi ve muhalif unsurları dizayn edemeyeceğini ifade etti ve PKK-PYD konusunda bize yapılan teklifleri Ankara ile paylaştık. Bizimle sürecin en başından beri menfaatsiz yürüyen Türkiye oldu ve bu konuda fikrimiz hiç değişmedi. Ancak PYD ile birleşin baskısı yapanlar Türk yetkililerle bu konuda aynı çizgide olmamızdan rahatsız oldu. Hatta bazı kısıtlamalara gittiler” açıklamasında bulundu.

Gerçek e-postada ortaya çıktı: Kobani olaylarının talimatını PYD vermiş Kobani davasında dikkat çeken deliller sunulmaya başlandı. Ele geçirilen bir e-postada, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini kanıtladı.