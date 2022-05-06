Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Libya’da, TSK’nın Suriye ve Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonlarda, Karabağ ve Ukrayna’da ‘denge değiştirici’ unsur olarak sahneye çıkan yerli silah Bayraktar TB2 SİHA, Latin Amerika ülkelerinden Uruguay ve Ekvador’un da takibine girdi. Altı ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu geçtiğimiz günlerde tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin Türk İHA ve SİHA’ları ile yakından ilgilendiğini söyledi. Çavuşoğlu “Savunma sanayimizle ilgililer. SİHA’lar yakından takip ediliyor, bir ‘oyun değiştirici’ olarak görülüyor” ifadelerini kullandı. Baykar tarafından geliştirilen millî SİHA Bayraktar TB2, Libya, Katar, Etiyopya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yerli sisteme; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Slovakya, Letonya, Fas, Malezya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Pakistan ve Irak da yoğun bir ilgi gösterirken, Bayraktar TB2 SİHA bu yıl içinde Polonya’ya ihraç edilecek.

REKORLARLA TARİHE GEÇTİ

Bayraktar TB2 SİHA, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Millî SİHA’lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ’da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yaptı. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika ile en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran millî SİHA, 400 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. Millî SİHA ayrıca, en uzun süre başarıyla Türkiye’ye hizmet eden hava aracı unvanına sahip.

ULUSLARARASI ÖDÜL

ASELSAN, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından yürütülen Türk Genel Maksat Helikopter Programı, helikopter teknolojilerinden uluslararası bir ödüle değer bulundu. İlk uçuşu Eylül 2021’de gerçekleşen helikopterin teslimatlarına yıl sonunda başlanması hedefleniyor.

AB'den SİHA teklifi: Birlikte üretelim Avrupa Birliği'nin, Ankara'ya silah sanayiinde ortaklık teklif etmeye hazırlandığı ve İHA-SİHA üretiminde Türkiye'nin üstün teknolojisinden faydalanmak istediği iddia edildi.

Bir ülke daha Bayraktar için sıraya girdi! Sırbistan Türk SİHA’ları için harekete geçti Rusya’nın saldırılara karşı savunma anlamında önemli başarılar yakalayan Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Karabağ savaşındaki etkisiyle yıldızı parlayan Bayraktar TB2, önemli ülkeler tarafından yakından incelenmeye başlandı. En son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz aldığını belirterek Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını duyurdu. Bayraktar TB2 için heyecanlı olduklarını belirten Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.