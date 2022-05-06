Türkiye Gazetesi

Dünyanın sayılı milyarderlerinden, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bill Gates Financial Times’a verdiği demeçte, "Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız." diyen Gates, "Kıyamet ve kasvetin sesi olmak istemiyorum, ancak en kötüsünü bile görmedik." diyerek uyardı.

Bill Gates’e göre, Covid-19 pandemisinden şimdiye kadar alınan bir ders, önleyici planlama ve koruyucu önlemlerin dünyanın gelecekteki pandemileri daha iyi yönetmesine yardımcı olabileceğidir. Bill Gates, bu riski azaltılması için 'Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik' girişiminin DSÖ'nün yönetimine girmesi gerektiğini söyledi.

BILL GATES VE ÇİP İDDİALARI

Birçok kişi Gates’i aşı yoluyla insanlara çip takmakla suçlamıştı. Öyle ki tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınının da Gates’in ürünü olduğunu belirtenler var. Microsoft’un kurucusu, son günlerde de farklı salgınların çıkacağını söyledi ve yine eleştirilerin odak noktası oldu.

Bill Gates'in 'yeni pandemi' iddiası 'çiçek virüsü'nü gündeme taşıdı Milyarder iş adamı Bill Gates, koronavirüs salgınının ardından dünyanın yine benzer bir salgınla karşı karşıya kalacağını, fakat bunun farklı bir patojenden kaynaklanacağını ileri sürmüştü. Gates'in bahsettiği yeni salgının çiçek virüsünden kaynaklanacağı iddia ediliyor.

Bill Gates’ten yeni öngörü: mRNA aşıları soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir canlı yayında yeni bir öngörüde bulundu. Gates, mRNA aşılarının sadece koronavirüsü bitirmekle kalmayıp soğuk algınlığı ve gribi de ortadan kaldıracağını söyledi.

Bill Gates pandeminin bitişi için tarih verdi Dünyayı Kovid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates'ten Omicron çıkışı geldi. Gates dünyanın merakla beklediği kritik tarihi de açıkladı.