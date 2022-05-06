Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Taraflar arasındaki müzakere süreçlerinden henüz barış sonucu çıkmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka’nın Moskova Büyükelçisi Carsten Sondergaard'ın bakanlığa çağrılarak 15 Rus diplomatın 5 Nisan’da Danimarka’da temelsiz bir şekilde “istenmeyen kişi” ilan edilmesinin ve yönetimin Ukrayna’ya askeri yardımda bulunmasının protesto edildiği belirtildi.

'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİ

Danimarka’daki Rusya karşıtlığı politikaların ikili ilişkilere ciddi zarar getireceğinin iletildiği kaydedilen açıklamada, “Büyükelçiye, yanıt olarak Rusya’daki Danimarka Büyükelçiliğinin 7 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği bilgisi verildi. Bu kimselerin iki hafta içinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Ayrıca Danimarka diplomatik misyonunun bir diplomatına vize verilmedi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ukrayna ordusunun savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.