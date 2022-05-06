Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın bir süre önce batırdığı Rus kruvazör gemisiyle ilgili ABD basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ BATIRILAN EN BÜYÜK RUS SAVAŞ GEMİSİ

ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.



Batan Moskova kruvazörüyle ilgili ilk açıklama geldi! Mürettebattan 396 kişi kurtarıldı Ukrayna’nın ‘Vurarak batırdık’ dediği Rusya’nın Moskova isimli kruvazörüyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geminin batırıldığını doğruladı. Aynı zamanda bakanlık, geminin mürettebatından 1 kişinin öldüğünü, 27'sinin kaybolduğunu ve kalan 396 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

Çarpıcı iddia: Moskova kruvazöründe 40 asker öldü Ukrayna, Rusya'ya ait amiral gemisi Moskova'yı füzelerle batırdığını duyurdu. Rusya, gemideki askerlerin tahliye edildiğini belirtip can kaybı ve yaralılara ilişkin net bir açıklama yapmadı. Görevli askerlerin aileleri ise çarpıcı iddialarda bulundu. Ailelerin söyledikleri, Putin'i zor durumda bırakacak gibi...

Kremlin, 'Moskova' kruvazörü görüntülerini doğrulamadı Ukrayna'nın füzeyle vurduğunu duyurduğu "Moskova" kruvazörüne ilişkin görüntüler konusunda açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, saldırıyı doğrulasa da görüntülere ilişkin net bilgi vermedi.