Türkiye Gazetesi

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Fildişi sahilinde bir salgın daha ortaya çıktı. Sivrisineklerden bulaşan hastalık yaz aylarınn gelmesi ile korkuttu. Ülkede salgının etkili olmasının ardından hükümetten açıklama geldi. Ülkede 12 dang humması vakasına rastlandığı ve salgın ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadelede gerekli tüm önlemlerin alınacağı kaydedildi.

2019'DA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Fildişi Sahili'nde en son 2019'da ilan edilen dang humması salgınında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Yeni salgın! DSÖ kritik raporla açıkladı: İlk sırada Türkiye var Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi dün yeni bir rapor yayımladı. Raporda obezite oranlarının, Avrupa genelinde salgın boyutlarına ulaştığına dikkat çekildi. Aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke ise Türkiye olarak bildirildi.

Koronavirüsün ardından kızamık vakaları %80 arttı… Yeni salgın kapıda! Birleşmiş Milletler, kızamık vakalarının bu yıl Covid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya çapında yaklaşık %80 oranında arttığını belirtti. Hastalığın yükselişi, başka salgınların yolda olabileceği konusunda endişe oluşturdu. Kızamık salgını için tehlike çanları çalarken uzmanlar bu salgın için özellikle çocukların risk altında olduğunu belirtiyor.

Maskesiz ilk gün… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelmişti. Alınan kararların ardından Fahrettin Koca, bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Koca açıklamasında “Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, çünkü aşımız ve ilaçlarımız var. Aşı ve kişisel tedbirler ile günlük hayatımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.