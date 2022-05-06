Türkiye Gazetesi

İngiltere, Romanya’da hükümete ait sitelere yapılan siber saldırılar üzerine Tottenham’da 23 yaşındaki bir bilgisayar korsanını tutuklamıştı.

Üyelerinin serbest bırakılmasını isteyen Killnet, İnsanın kanını donduran bir tehditte bulundu.

Hacker grubu, üyeleri serbest kalmazsa İngiltere'deki hastanelerde tüm solunum cihazlarını devre dışı bırakacağını bildirdi.

48 SAAT SÜRE VERDİLER

Telegram’da yayımlanan mesajda, “48 saat içinde serbest bırakılmazsa Romanya, İngiltere ve Moldova'yı yok edeceğim. Bütün bilgi yapınızı ve hatta Sağlık Bakanlığınızı yok edeceğim. Tüm ventilatörler saldırıya uğrayacak” denildi.

Gerçekleşmesi halinde bu, binlerce kişinin hayatına mal olur. The Sun gazetesi, tehdidin siber suçlarla mücadele yetkilileri tarafından doğrulandığını bildirdi.

Killnet’in Rusya hükümetine bağlı olup olmadığı bilinmiyor.

Avustralya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada tarafından siber suçlara karşı kurulan Beş Gözler (Five Eyes) ittifakı, Killnet’i Kremlin menfaatleri için çalışan, Rusya bağlantılı bir grup olarak nitelendiriyor.

ABD Rus hackerin peşinde: Yerini söyleyene 10 milyon dolar ödül Savaşla beraber Rus siber korsanlarında saldırıları başladı. En son petrol rafinerilerine saldıran siber korsanlar, kırmızı çizgiyi geçmiş durumda. ABD Dışişleri Bakanlığı ise harekete geçerek, Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

Rus hackerler dünya liderlerinin kişisel bilgilerini çaldı Rus bilgisayar korsanları dünya liderleri, ünlüler ve iş adamlarının kişisel bilgilerini çaldı. 69.000 belge yayımlayan hacker grubu, ellerinde çok daha fazlasının olduğunu savunup milyonlarca dolar fidye istedi.