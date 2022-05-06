Türkiye Gazetesi

Avustralya’da Channel Seven televizyonu muhabiri Paul Burt, perşembe akşamı Gold Coast sahillerinde canlı yayın sırasında bir çocuğun denizde boğulmak üzere olduğunu fark etti. Burt, yayını bırakarak hemen kendisini dalgalı sulara bıraktı. Plajdakilerle birlikte 10 yaşındaki çocuğu kurtaran Burt, çocukla birlikte sahile çıktı.

CANLI YAYINI BIRAKIP ÇOCUĞU KURTARDI

Çevredekiler tarafından kahraman muamelesi gören Burt, daha sonra yaptığı açıklamada, “Çocuğu kurtarmak için Pakistanlı ailesi de suya atladı ama onlar da suya kapıldı. Çetin dalgalı suda çocuğu bulmamız 10 dakikayı buldu. Sonunda dört ya da beşimiz onu sahile getirebildik. Çok su yutmuş ama yaşıyor, nefes alıyor, şuuru yerinde, konuşuyor” dedi. Kameraman Geoff Bowden da hem çocuğun hem de Burt’un boğulmasından endişe ettiğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer açıkladı: New York Times muhabiri çatışmalarda hayatını kaybetti Rusya-Ukrayna savaşının 18. gününde bölgeden sıcak çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rus güçleri bugün Ukrayna'nın Lviv kentini hedef aldı. Üst üste bölgeye füze fırlatan Rus ordusu, toplam 8 füze fırlattı. Saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda Ukrayna'nın başkenti Kiev'in İrpin bölgesinde süren çatışmalarda, New York Times muhabiri Brent Renaud'in hayatını kaybettiği açıklandı.