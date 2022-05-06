Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ediyor. Savaşın başından beri tüm dünyayı tedirgin eden Rusya’nın ‘nükleer silah’ kullanma ihtimaline karşı ABD büyükçelçisi Anatoly Antonov’dan açıklamalar geldi. Antonov Moskova'nın nükleer silahları hangi koşullarda kullanacağını da bilgiler verdi.

Moskova'nın Rusya ve müttefiklerine karşı ‘KİS(Kitle İmha Silahlarını)’ yanıt olarak, Rusya'ya karşı saldırganlık durumunda veya devletin varlığı tehlikeye girdiğinde bu silahları kullanabileceğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgal girişimine karşı Batı ile gergin ilişkiler yaşanıyor. Batılı devletler Rusya’nın işgal girişimine karşı Rusya’ya yaptırımlar uyguluyor. Rusya'nın ABD büyükelçisi Anatoly Antonov'dan konu ile ilgili çok tedirgin edecek açıklamalar geldi.

‘KAZANAN OLMAYACAK’

Rusya'nın ABD büyükelçisi Antonov, NATO'nun nükleer savaş tehdidini yeterince ciddiye almadığını ve bu savaş gerçekleşirse 'kazanan' olmayacağını söyledi.

Büyükelçi Newsweek'e verdiği bir röportajda Antonov, 'NATO'daki politikacılar, nükleer tehdidi açıkça ciddiye almıyor' dedi.

MOSKOVA’NIN HANGİ KOŞULLARDA KULLANACAĞINI AÇIKLADI

Antonov, Moskova'nın 'Kitle İmha Silahları'nı (KİS) hangi koşullarda kullanacağını da açıkladı. Rus diplomat Moskova'nın Rusya ve müttefiklerine karşı KİS kullanımına yanıt olarak, Rusya'ya karşı saldırganlık durumunda veya devletin varlığı tehlikeye girdiğinde bu silahları kullanabileceğini belirtti.

‘202 SANİYEDE HARİTADAN SİLİNİYOR’

Rus medyası son dönemde envarterindeki nükleer silahlar ile tepki çeken yayınlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Moskova’nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan gazeteciler olası bir saldırı durumunda Londra, Paris ve Berlin’in 202 saniyede haritadan silineceğini belirtiyor. Rus gazeteciler böyle bir saldırı gerçekleşmesi durumunda saldırının gerçekleşeceği kentlerde kimseyenin kalmayacağının altını çiziyor.

‘SATAN 2’ FÜZELERİ MOSKOVA’DAN RUSYA’YA ULAŞABİLECEK MENZİLE SAHİP

Rusya’nın özenle koruduğu ‘Satan 2’ füzeleri Moskova’dan fırlatıldığında İngiltere’nin başkentine ulaşabilir. Rusya’nın caydırıcı güce sahip bu füzesi Avrupa’nın tüm başkentlerine ulaşabilecek menzile sahip.

ABD basını, füzenin ulaşma menzilinde ABD’nin de yer aldığını belirtiyor. Rus lider Bladimir Putin ise geçtiğimiz dönemde Sarmat’ın kıtalarası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamıştı. TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı. Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile yer vermişti.

PUTİN FÜZELERİ ‘DURDURULAMAZ VE YENİLEMEZ’ OLARAK TANITIYOR

Bu füzeler, Rusya silah teknolojisinin bir parçası olarak yer alıyor. Putin, 2018'de hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı ve 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlamıştı.

Sene başından beri 14 kez yaptı! Kuzey Kore'den füze denemesi Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu.

Rus devlet televizyonundan İngiltere'ye tehdit! 'Bir Sarmat füzesi yeter' Rus devlet televizyonu, Ukrayna’nın İngiltere’yi destekleyen açıklamalarının konuşulduğu programda sunucunun açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Bir harita üzerinde İngiltere’nin nasıl vurulacağını anlatan Rus gazeteci Dmitri Kiselyov, Rus füzesi Sarmat’ın İngiltere büyüklüğünde haritadan silebileceğini söyledi.

Sırbistan'dan Çin füzesi ile gövde gösterisi! Sırbistan ordusu, Çin’den satın aldığı uçaksavar füzeleri tanıttı.