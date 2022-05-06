Türkiye Gazetesi

İsviçre polisi, bir kahve fabrikasına gönderilen kahve sevkiyatında 500 kilogram kokain ele geçirdi. İsviçre'nin Fribourg kantonunda kahve kapsülü üreticisi Nespresso'ya ait fabrikada çalışan işçiler, kahve çekirdeklerinin yer aldığı çuvallarda "beyaz toz" bulduktan sonra polise haber verdi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 50 MİLYON EURO

Fabrikaya gelen polis ekibi, yapılan inceleme üzerine çuvallardaki tozun kokain olduğunu tespit etti. Aramayı genişleten polis, 5 konteynerde uyuşturucu maddeye rastladı. Polis, fabrikaya Brezilya'dan gönderilen konteynerlerde toplam 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon Euro olduğu belirtilen kokainin Avrupa pazarına gönderildiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü kahve şirketi Nespresso'dan yapılan açıklamada ise fabrikada bulunan kokainin diğer ürünlere bulaşmadığı belirtilerek, "Tüm ürünlerimizin tüketiminin güvenli olduğuna dair güvence veriyoruz" denildi.

İsviçreli bilim adamlarından korkutan deprem araştırması İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma ile Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgeler tespit edildi. Türkiye'den iki şehir de en riskli bölgeler arasında yer aldı

İspanya'da 3 tona yakın kokain ele geçirildi İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 5 mürettebat gözaltına alındı. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon euro olduğu aktarıldı.