Türkiye Gazetesi

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve yabancıların özel izinle girebildiği Kuzey Kore, yine bir yasak kararı ile gündemde. Getirdiği kısıtlamalar ile basında sık sık yer alan ülkede lider Kim Jong-Un, ilginç bir karara daha imza attı.

DAR KESİM PANTOLON GİYMEK YASAKLANDI

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; Kim Jong-Un, ülkede dar kesim pantolonun giyilmesini yasakladı. Kim Jong-Un'un ülkedeki genç yetişkinlerin batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.

'ÖZELEŞTİRİ MEKTUBU' İSTENİYOR

Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi.

Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere 'moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair özeleştiri mektupları' yazmaları isteniyor. Yetkililer, Kuzey Kore tarzında kıyafet ve saç giymenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

Kuzey Kore'de tepki çeken uygulama: 'Manipülasyon programı' yükleyenler çalışma kamplarına atılacak Tek parti rejimiyle yönetilen ve dış dünyaya kapalı olan Kuzey Kore'de devlet, sadece kendi onayından geçen akıllı telefonların kullanılmasına izin veriyor. Sürekli denetlenen telefonlardaki 'devlet kontrolünü' delenler için yeni ceza getirildi. Bundan böyle telefonlarına 'manipülasyon programı' yükleyerek kontrolü delenler çalışma kamplarına atılarak en az 3 ay ağır işlerde çalıştırılacak.

Güney Koreli aktivistten Kuzey Kore'ye balonlu eylem: 1 milyon broşür gönderdi Güney Kore’de bir aktivist, Kuzey Kore’de Kim Jong-u kızdıracak eylemde bulundu. Aktivist Kuzey Kore’ye balonla tam 1 milyon broşür gönderdi. Daha önce de benzer eylemde bulunan aktivist broşürlerin yanı sıra dünyadan haberler ve USB disklerini de paketlere koydu.