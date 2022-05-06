Türkiye Gazetesi

Madrid’de yenileme çalışmalarının yapıldığı 4 katlı bir binada patlama oldu. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, patlamada 17 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1’inin durumunun ağır olduğunu, patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini açıkladı. Almeida, “İtfaiye ekipleri binanın içinde daha fazla insan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

PATLAMA BÖLGESİNİN YANINDAKİ OKULDA HASAR YOK

Madrid Acil Servis Sözcüsü Gema Martin ise, patlamanın meydana geldiği binanın yakınında bulunan okulun hasar görmediğini, dolayısıyla çocukların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.

OLAY YERİNE SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yetkililer olay yerine bir sahra hastanesi kurulduğunu ve acil müdahale ekiplerinin 6 yaralıyı tedavi ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın ocak ayında Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi. Şiddetli patlamada en az iki kişinin öldüğü bildirildi.