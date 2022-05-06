Türkiye Gazetesi

Ada ülkesi Küba'nın başkenti Havana'da bulunan tarihi Saratoga Otel’de patlama yaşandı. Konuyla ilgili Küba Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayda 8 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken otelin yakınındaki okul tahliye edildi. Gaz kaçağından kaynaklandığı düşünülen patlamanın neden kaynaklandığına dair henüz net bir bilgi verilmedi. Ayrıca ölenlerin ve yaralananların turist mi yoksa yere halktan mı olduğu bilinmiyor.

Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek Covid-19 vakaları pek çok ülkede hızla artıyor. Küba'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle, 5 Ocak'tan itibaren ülkeye gelecek tüm yolculardan zorunlu PCR test sonucu talep edilecek.

Küba'da ezber bozan karar: Özel işletmelere yeşil ışık Küba yönetimi, Cuma günü küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına izin veren bir yasayı onayladı. Bu yasanın onaylanması, devlete ait şirketlerin norm olduğu komünist ülkede büyük bir değişim olarak yorumlanıyor.