Türkiye Gazetesi

Amerika’da Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) tarafından hazırlanan raporda, Meta, Twitter ve Google şirketlerinin 2019’da terör ve şiddet içeren paylaşımları kaldırma çağrısını desteklediği yönünde yaptığı ortak bildiriye atıfta bulunularak “Basın açıklamalarının boş vaatlerden başka bir şey olmadığı bir defa daha kanıtlandı” ifadesine yer verildi.

CCDH’nin internet sayfasında yer alan açıklamada “Bu rapor, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve YouTube dâhil olmak üzere sosyal medya şirketlerinin kendilerine bildirilen Müslüman karşıtı nefret ve İslamofobik paylaşımların yüzde 89’unda harekete geçmediğini ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulunuldu. Raporu hazırlayan ekip, Müslümanları, ırkçı karikatürler, komplolar ve asılsız iddialarla hedef alan 530 gönderinin en az 25 milyon defa görüntülendiğini tespit etti. Yapılan açıklamada “Şiddet, korku, ve terör barındıran içerikler kolayca belirlenebilirdi. Fakat kayıtsız kalındı. Instagram, TikTok ve Twitter, #deathtoislam (İslam’a ölüm), #islamiscancer gibi hashtag’leri kullanmaya izin verdi” denildi. Raporun devamında, İslamofobik içeriklerin paylaşılmasına izin vermenin sosyal bölünmeleri teşvik edeceği, istismarcı davranışları normalleştireceği ve çevrim dışı saldırıları teşvik edeceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, sosyal medya platformlarının İslam karşıtı içeriklerden ve etkileşimlerinden para kazandığı, bu sebeple nefretin yayılmasına göz yumdukları iddia edildi.

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