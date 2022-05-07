Türkiye Gazetesi

Batı ile Rusya, tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Ukrayna’daki 2,5 ayı geride bırakan savaşta nükleer başlıkların devreye girmesinden endişe edilirken, Newsweek dergisine açıklamalarda bulunan Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. “NATO’daki politikacılar, nükleer tehdidi açıkça ciddiye almıyor” diyen Antonov, bunun gerçekleşmesi durumunda kazananın olmayacağını ifade etti. Antonov, Moskova’nın ‘Kitle İmha Silahlarını (KİS) hangi şartlarda kullanacağını açıkladı. Rus diplomat, Moskova’nın Rusya ve müttefiklerine karşı KİS kullanımına cevap olarak, Rusya’ya karşı saldırganlık durumunda veya devletin varlığı tehlikeye girdiğinde bu silahları kullanabileceğini belirtti.

500 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Bu arada Polonya ve Litvanya arasında, Avrupa içinde yer alan Rusya’ya bağlı Kaliningrad bölgesinde taktik nükleer füzelerle fırlatma simülasyonu gerçekleştirildi. Fırlatma simülasyonunda, taktik nükleer başlık taşıyabilen 20 kadar “İskender-M” füze rampası kullanıldı. Rusya Baltık Donanması tarafından yapılan açıklamada “Sanal atış tatbikatı, topraklarımıza muhtemel nükleer saldırı durumunda bizim vereceğimiz benzer cevabı prova etme amacı taşıyor. Taktik nükleer başlıklar taşıyan füzelerle muhtemel düşmanın can alıcı noktalarının vurulması denendi” ifadeleri kullanıldı. Mobil taktik füze sayılan “İskender-M” hem klasik hem de nükleer başlıklarla donatılabiliyor. Füzenin 2016 yılında tamamlanan modernizasyonu sonrasında menzili 500 kilometreye kadar artırılmıştı.

“202 SANİYEDE LONDRA YOK OLUR”

Geçtiğimiz hafta Rus basını, ordunun envanterindeki nükleer silahlarla tepki çeken yayına imza atmıştı. Canlı yayında Moskova’nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan Rus televizyonları Londra’nın 202, Paris’in 200, Berlin’in ise 106 saniyede haritadan silineceğini iddia etmişti. Rus gazeteciler böyle bir saldırıda, hedef alınan şehirlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının altını çizmişti.

ABD Büyükelçisi 3 ihtimali sıraladı! Rusya'dan NATO'ya nükleer savaş uyarısı Rusya'nın Ukrayna'yı karşı başlattığı işgal girişimi 72 gündür devam ediyor. Rusya'nın ABD büyükelçisinden nükleer silahların hangi durumlarda kullanabileceği konusunda açıklamalar yaptı.