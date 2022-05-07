Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalinde 2. ayında saldırılar yanı şekilde sürerken iki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıda geri adım atmazken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise birçok ülkenin devlet başkanlarıyla görüşerek temasta bulunuyor ve kendilerine destek olmarını istiyor. Savaşta binlerce Ukraynalı yaralanmış, yerinden olmuş ve binlercesi ise hayatını kaybetmişti. Millyonlarca Ukraynalı ise savaştan korunmak için komşu ülkelere göç ederek mülteci konumuna düşmüştü.

Ukrayna, Rusya karşısında direnişe devam ederken savaşın ilk günlerinde çok konuşulan ve ses getiren Yılan Adası'nda bir hamlede bulundu ve Rusya'ya ait hava savunma sistemini hedef aldı.

SİSTEM HAVA DETSEKLİ OPERASYONLA VURULDU

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası’ndaki Rus ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hava destekli operasyonla vurulduğu bildirildi. Operasyona ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

UKRAYNA'YA GELEN SİLAHLAR YOK EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ise Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar imha edilen askeri teçhizatların sayısını açıklayarak ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahların yok edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahlar yok edildi Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar imha edilen askeri teçhizatların sayısını açıkladı. Konaşenkov, ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahların yok edildiğini duyurdu.

Kremlin: Batı'nın Ukrayna'ya istihbarat sağladığının farkındayız Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun, ABD, İngiltere ve NATO'nun Ukrayna'ya sürekli istihbarat aktardığının farkında olduğunu söyledi.

Ukraynalı gazetecinin ölümü Zelenskiy' yıktı! 'Bedelini ödeyecekler' Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından mesleğini bırakarak orduya katılan gazeteci Oleksandr Makhov’un hayatını kaybettiği belirtildi. Makhov’un ölümünden sonra yayınladığı videoda konuşan Zelenskiy, ‘Rusya bunun bedelini ödeyecek’ dedi.