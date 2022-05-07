Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Assam eyaletinde hortum meydana gelirken yetkililer, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Assam eyaletinde geçtiğimiz ay meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetmişti.

BÖLGEDE 5 GÜN BOYUNCA SAĞANAK BEKLENİYOR

Hindistan’ın Assam eyaletinin Barpeta semtinde hortum meydana geldi. Bölge sakinleri hortum nedeniyle büyük panik yaşarken yetkililer, olayda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bölge halkı tarafından kaydedilen görüntülerde, hortumun ayrıca çevredeki eşyaları uçurduğu kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kuzeydoğusunda önümüzdeki 5 gün içinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Öte yandan, Assam eyaletinde geçtiğimiz ay meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi ABD'nin Texas eyaletinde görülen hortum felaketi yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan korkunç anlarda dev hortumun ortalığı savaş alanına çevirdiği görüldü.

ABD'yi vuran hortumların zararı 5 milyar dolar ABD'de altı eyaleti vuran hortumların maddi zararı, sigorta şirketleri tarafından hesaplandı.

ABD’deki hortumun bilançosu belli oldu: 64 kişi öldü ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortumda 64 kişinin öldüğü, Vali Andy Beshear tarafndan doğrulandı. Vali 105 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

ABD'de hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, gece saatlerinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. Hortum felaketi sebebiyle acil durum ilan edildi.

İtalya'da hortum: Can kaybı var İtalya'nın Sicilya Adasında gerçekleşen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti.