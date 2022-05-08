Türkiye Gazetesi

Fransa’nın 54 bin nüfuslu Massy şehrinde inşa edilen Ulu Cami’de çift duvar izolasyonu, minare ile pencerelerin özel camlardan oluşması, kaynakların verimli kullanımını sağlıyor. Massy Ulu Cami’nin abdesthanelerinde sensörlü musluklar bulunuyor. Camide depolanan yağmur suyuyla, temizlik yapılıyor ve yeşil alan sulanıyor. Caminin çatısında, enerji ve ısı kaybını engelleyen, oksijen üreten bitkisel kaplama bulunuyor. Toplam 4 milyon 500 bin avroya mal olan cami, Massy ve Fransa’daki Müslümanların bağışlarıyla yapıldı. Caminin zemin katında 520 metrekarelik alanda erkekler, 250 metrekarelik asma katta da kadınlar namazlarını kılabiliyor. Yedi sınıf, kültürel aktiviteler için ayrılmış büyük bir konferans salonu ve geniş bir otopark bulunuyor. Bahçesinde zeytin ve incir ağaçları yer alıyor.

Massy’deki Müslümanlar Konseyi Başkanı Mahmoud İsmail “Çevre dostu cami ile örnek oluyoruz. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) israfa engel olmamızı buyurmuştu. Biz de bu hassasiyetle Fransa’nın ilk çevre dostu camiini yaptık. Az enerji ve su tüketiyor. Yapım aşamasında mühendislik okulu öğrencileriyle çalıştık. Kış aylarında ısı kaybını önlemek için dışarıdaki temiz soğuk havayı dolaylı yoldan ısıtarak cami içerisindeki havayı temizleyen farklı bir havalandırma sistemi kurduk” dedi.

Fransa'da DİTİB'e bağlı merkez cami kundaklandı Fransa'nın Metz kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Cami kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.