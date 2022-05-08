Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen siviller hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azovstal çelik fabrikasındaki tahliyelerin ilk aşamasının sona erdiğini belirterek, “Azovstal çelik fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler ekiplerine Azovstal tahliye misyonunun ilk aşamasını gerçekleştirmemize yardım ettikleri için minnettarım” dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, dün Rus ordusunun yaklaşık 200 kültürel miras alanına zarar verdiğini ifade etti.

Yetkililer ise Azovstal çelik fabrikasındaki sağlık çalışanları ve askerler için tahliyenin ikinci aşamasının devam ettiğini açıkladı.

Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor: 'Mariupol’de 20 bin kişi öldürüldü' Rusya tarafındna işgal edilen Mariupol'de Azovstal fabrikasına yönelik saldırılar dur durak bilmeden devam ediyor. Azov Taburu, Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınlarken, Birleşmiş Milletler (BM) fabrikada kaç sivilin kaldığının net olmadığını aktardı.

Rus güçleri Azovstal'da! Siviller için 3 günlük ateşkes Azovstal fabrikasındaki 156 sivil hala tahliye için bekliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 3 gün boyunca Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik insani koridor açılacağını duyurdu.

Zelenskiy duyurdu: Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını açıkladı.