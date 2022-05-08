Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın geçmişi oldukça merak edilirken, nasıl bir çocukluk geçirdiğine dair yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

ZORBALIĞA UĞRADI, İKİ HAFTA HASTANEDE YATTI

Musk'ın 1980'lerde ırk üstünlüğüne dayalı apartheid rejimiyle yönetilen Güney Afrika'daki bir lisede siyahlara hakaret eden bir beyazla birbirine girdiği belirtildi. Pretorya Erkek Lisesi'nde yaşanan olayın ardından Musk'ın zorbalığa uğradığı ve şiddet görerek iki hafta hastanede yattığı belirtildi.

The New York Times'ın hazırladığı habere göre; Pretorya Erkek Lisesi'nin ilk siyah öğrencisi, Musk'ın hakkını savunduğu siyah arkadaşı Asher Mashudu'nun kuzeni Stanley Netshituka'ydı. Bununla birlikte Mashudu, 1987'de bir trafik kazasında hayatını kaybettiğinde Musk ve ailesi cenaze törenine katılan bir avuç beyazdan biriymiş.

ÜNİVERSİTE İÇİN GÜNEY AFRİKA'DAN AYRILDI

Kısa süre önce Twitter'ı satın alan Musk, 17 yaşında mezun olmasının ardından üniversite için Kanada'ya üzere Güney Afrika'dan ayrılmıştı.

Elon Musk'ın biyografisini yazan Ashlee Vance, Musk'ın Güney Afrika'da zorunlu askerlik yapmak istemediği için muhtemelen liseden sonra ülkeden ayrıldığını belirtiyor.

Elon Musk'tan yardım istedi: Türk Merdivenleri'ni satın al Sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolarlık anlaşma ile satın alan Elon Musk gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Coca Cola’yı satın alarak içine kokain eklemek istediğini açıklayan Musk’a ayrıca birçok ünlü isim ve rakip platformlarda çalışmış mühendisler Twitter’da çalışmak istediğini söylemişti. Şimdi de İtalya’daki Türk Merdivenleri için Musk’a çağrı yapıldı.