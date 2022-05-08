Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki köylere silahlı saldırı düzenlendi, ilk belirlemelere göre saldırılarda 48 kişi canından oldu.

SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLE GELDİ

Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Zamfara eyaletinin Bakura bölgesine bağlı 3 köye saldırılar düzenlediğini belirtti. Suleiman, saldırılarda en az 48 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Saldırıda polis aracının kundaklandığını aktaran Suleiman, çok sayıda evin de ateşe verildiğini söyledi. Öte yandan Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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