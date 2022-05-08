Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan süreç binlerce sivil ve askerin ölmesi, yüz binlerce insanın göç etmesi ile sonuçlandı. Henüz iki taraf da barış için anlaşmaya varamasada Rusya'nın 9 Mayıs'ta kutlayacağı 'Zafer Günü'nde işgali sonlandıracağı öngörülüyor.

ABD'Lİ DİPLOMATLAR KİEV'E DÖNDÜ

Rusya tarafından konuya ilişkin kesin bir açıklama gelmezken Amerikan basınına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde görevli bazı diplomatların Kiev'e döndüğünü bildirdi.

Yetkililer, Ukrayna'daki büyükelçiliğin yakında faaliyetlerini tekrar başlatacağını ve ABD bayrağının göndere çekileceğini kaydetti.

Söz konusu adımın Rusya'nın "Zafer Günü" öncesi gelmesi dikkatlerden kaçmazken işgalin son bulacağına dair ihtimalleri güçlendirdi.

Ukrayna Rus ordusunun zayiatını açıkladı Ukrayna, Rus ordusunun savaş zayiatını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun yaklaşık 25 bin 500 asker, 199 uçak, 156 helikopter ve 1130 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna açıkladı: Yılan Adası'nda Rusya hava savunma sistemi vuruldu Ukrayna ordusu Yılan Adası’nda konuşlanan Rusya’ya ait hava savunma sistemlerini hedef alarak operasyonla beraber vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahlar yok edildi Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar imha edilen askeri teçhizatların sayısını açıkladı. Konaşenkov, ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahların yok edildiğini duyurdu.