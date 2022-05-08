Türkiye Gazetesi

Roma'da yer alan Lazio bölgesinde ölü bir yaban domuzunda Afrika domuz vebası tespit edilmesi üzerine viral hastalığın yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alındığı açıkladı.

Tedbirler kapsamında Roma'nın kuzey batısında geniş bir alan "kırmızı bölge" ilan edilirken bu bölgede piknik ve benzeri toplu etkinlikler yasaklandı.

Vatandaşlara doğa yürüyüşü ve çiftlik ziyaretleri sonrası ayakkabılarını dezenfekte etmeleri, hasta ya da ölü bir yaban domuzu görmeleri halinde bildirmeleri gerektiği söylendi.

HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Roma ve çevresinde 20 binin üzerinde yaban domuzu olduğu düşünülüyor. Başkentin özellikle kuzey bölgelerinde yaban domuzlarının insanların da yaşadığı alanlara girmesi uzun süredir tartışılan bir konu. Yaban domuzlarının yerleşim yerlerine yakın parklarda, çöp tenekelerinin etrafında çekilen görüntüleri sıklıkla gündeme geliyor.

İNSANLARA SALDIRIYORLAR

Son olarak geçen hafta kentin kuzey batısındaki bir mahallede bir kadının yaban domuzları tarafından yaralanması üzerine tartışma yeniden alevlenmişti.

İtalya Ziraatçılar Birliği (Coldiretti) hafta içinde bu konuda bir açıklama yaparak "Roma sakinleri yaban domuzlarının esiri haline geldi. Yıllardır şikayet ettiğimiz bu durum artık kontrol dışı ve kabul edilemez hal aldı" dedi.

Domuz vebası vakası üzerine de Sağlık Bakanı Roberto Speranza, mevzuyu "azami dikkatle" takip ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Andrea Costa ise yaban domuzu nüfusunun azaltılması planının da gündemde olduğunu belirtti. Costa, "Hayvan hakları ve çevre aktivistlerinin hassasiyetlerine saygı duyuyorum ama acil bir durumla karşı karşıyayız ve bu durumu acil önlemlerle ele almalıyız. Buna, yaban domuzlarının sayısını azaltma planı da dahil" dedi.

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