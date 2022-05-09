Türkiye Gazetesi

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato kentinde alkollü sürücü, kullandığı minibüsle aşırı hızla giderken bir taksiyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucunda taksi metrelerce sürüklenirken, minibüs ise takla attı.

Yaşanan kazada taksi sürücüsü ve içindeki 5 yolcu hayatını kaybetti, alkollü sürücü ve bir kadının hafif bir şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüs şoförü, alkollü araç kullanmak ve 6 kişinin ölümüne neden olmak suçlarından tutuklandı.

Alkollü sürücüsü dehşet saçtı: Yaralılar var Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışıklarda hareket eden hafif ticari araca, sürücüsü 2.29 promil alkollü olan otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile diğer araçta yolcu olarak bulunan kadın 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, araçtaki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Alkollü sürücünün ehliyet pazarlığı: Öldürün daha iyi Bursa’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü “Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın” diyerek kendini yere attı.