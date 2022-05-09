Türkiye Gazetesi

Elektrikli araç devi Tesla ve uzay şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden erken saatlerde yaptığı bir açıklama ile sosyal medyada gündem oldu. Tweetinde milyarder isim, "Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi" dedi.

Sosyal medya devi Twitter'ı geçtiğimiz ay yaptığı anlaşma ile 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, şu anda 247 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı. Mikroblog sitesi Twitter’ı aktif olarak kullanan milyarder, ünlü isimlerle ve siyasetçiler ile girdiği tartışmalarla sık sık gündem oluyor.

ELON MUSK TEHDİT EDİLDİ: SORUMLU TUTULACAKSIN

Bugün paylaştığı gizemli ölüm tweetinden kısa süre önce Musk, medyada çıkan bir haberi yayınlamıştı. Haberde bir Rus subayı Musk’ı Ukrayna'daki güçlere askeri iletişim ekipmanı tedarik etmekle suçlayarak “Bunun için Elon, bir yetişkin gibi sorumlu tutulacaksın. Ne kadar aptalı oynarsan oyna.” diyordu. Ayrıca haberde, ekipmanın ABD Savunma Bakanlığı'nın genel merkezi Pentagon tarafından teslim edildiği iddia edildi.

İki gönderi, Tesla CEO'sunun savaşın ortasında Ukrayna'ya yardım ettiği için Rusya'nın tehditleriyle karşı karşıya olup olmadığı konusunda spekülasyonlara yol açtı. Şubat ayında, Musk’ın şirketi SpaceX'in geliştirdiği Starlink uydu geniş bant hizmeti (internet hizmeti) savaşın ortasında internet ve elektrik kesintileri ile mücadele eden Ukrayna’da aktif hale getirildi.

Elon Musk hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Zorbalığa uğradı, iki hafta hastanede yattı Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın Güney Afrika'da lise döneminde siyahlara hakaret eden bir beyazla kavga ettiği ve bu olaydan sonra da zorbalığa uğradığı, şiddet görerek iki hafta hastanede yattığı belirtildi.

Elon Musk'tan yardım istedi: Türk Merdivenleri'ni satın al Sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolarlık anlaşma ile satın alan Elon Musk gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Coca Cola’yı satın alarak içine kokain eklemek istediğini açıklayan Musk’a ayrıca birçok ünlü isim ve rakip platformlarda çalışmış mühendisler Twitter’da çalışmak istediğini söylemişti. Şimdi de İtalya’daki Türk Merdivenleri için Musk’a çağrı yapıldı.