Türkiye Gazetesi

İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı. Bazı Türk vatandaşlarından edinilen bilgiye göre PKK yandaşları, etkinlik bitiminde festival alanında toplanan Türklere sözlü saldırıda bulundu. PKK lehine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atan 30 kişilik grup festival alanındaki bariyerleri indirerek kutlamalara katılanlara saldırdı. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİNDE PKK PROPAGANDASI

Öte yandan İsviçreli 20 Minuten gazetesi, saldırıya ilişkin haberinde ilk olarak "PKK yandaşları ile Türkler Çocuk Festivalinde kavga etti" ifadesini başlığa taşırken daha sonra haberin başlığını "Türkler ve Kürtler Çocuk Festivalinde kavga etti" şeklinde değiştirdi. Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türkün katılımıyla Basel meydanında düzenlendi. Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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