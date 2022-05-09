Türkiye Gazetesi

Çin'den gelen 'kızıl gökyüzü' görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Çin'in Zhejiang eyaletindeki bir şehir olan Zhoushan'da gökyüzüne bakanlar gördüklerine inanamadı. Gökyüzünün bir anda kırmızıya döndüğünü görenler hemen telefonlarına sarılıp o anları kaydederken, sosyal medyaya düşen fotoğraflar ve görüntüler viral oldu.

150 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Söz konusu görüntüler Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline gelirken, görüntüleri paylaşan Çinli bir kullanıcı videoya "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi beni gerçekten şaşırtıyor" notunu düştü.



Kızıl gökyüzünü görenler telefonuna sarıldı, paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu

'KIZIL GÖKYÜZÜ'NÜN NEDENİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milyonlarca Weibo kullanıcısı bu durumun neden yaşanmış olabileceği hakkında sorular sorarken beklenen açıklama geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu durum 'bulut seviyesinin düşük olması' nedeniyle meydana geldi.

Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı. Meteoroloji Bürosu personeli, Zhoushan'da havanın sisli ve bulutlu olduğunu ve kırmızı gökyüzünün düşük seviyeli bulutlardan gelen ışığın yansımasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

"GÜNEŞ AKTİVİTELERİ SAKİN"

Wuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesi'nin uzay fiziği araştırma ekibinden bir uzman ise, ülke basınına Güneş ve jeomanyetik aktivitenin sakin olduğunu ve gözlem kayıtlarına göre Güneş aktivitesinde önemli bir anormallik olmadığını söyledi. Uzman, jeomanyetik aktivitenin ve güneş aktivitesinin Zhoushan'da gökyüzünü kırmızıya çevirdiğini belirtti.

Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı Suudi Arabistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.