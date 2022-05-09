Türkiye Gazetesi

ABD’de aylardır bebek maması sıkıntısı yaşanıyor. Üreticiler tam kapasite üretim gerçekleştirmiş olsa da, stoklar mevcut talebi karşılamada yetersiz kalıyor. Ülkede şuan da 26 eyalette tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

CNN International’da yer alan habere göre, ülke genelinde 2021’de başlayan bebek maması stok sorunu, yıllar içinde yükseldi ve şuan da 40 düzeyine yükseldi.

'SORUN DEVAM EDECEK'

Datasembly CEO'su Ben Reich, "Bu sorun, tedarik zinciri sorunları, ürün geri çağırmaları ve tarihi enflasyonla birleşti." dedi ve pazarda en çok etkilenen ürünlerden biri olmaya devam edeceğini beklediklerini söyledi.

SINIR GETİRİLDİ

Target mağazaları temsilcisi ise, online satışlarda satın almalar için bebek maması alımlarını müşteri başına dört ürün ile sınırlama getirdiğini söyledi. Mağazalardan satın alımlarda ise herhangi bir sınırlama olmadığını açıkladı.

Almanya’da tedarik sıkıntısı yaşandı, raflar boş kaldı Almanya’da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebi ile bazı temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısı yaşanınca raflar boş kaldı.

BM uyardı: Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere Birleşmiş Milletler, Rusya ile zorlu bir savaşta olan Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu açıkladı.