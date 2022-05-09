Türkiye Gazetesi

ABD'de "Kocanı Nasıl Öldürürsün" adlı kitabın yazarı olan ve 2018 yılında kocasını öldürmekle suçlanan yazarı Nancy Crampton Brophy'nin suçunu itiraf ettiği iddia edildi.

71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy'nin, 2 Haziran 2018'de 63 yaşındaki kocası Daniel Brophy'i öldürmekle suçlandığını söyleyen Savcı Shawn Overstreet, Brophy'nin bir hücre arkadaşına yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.

"'VURULMA ANINDA BU KADAR UZAKTAYDIM' DEDİ"

New York Post'un haberine göre, Brophy ile hücre arkadaşı arasında geçen konuşmayı mahkemeye taşıyan Overstreet, "Brophy, kollarını açarak hücre arkadaşına 'vurulma anında bu kadar uzaktaydım' dedi" diye konuştu.

Overstreet, Brophy'nin daha sonra kendini düzelttiğini ve ateş etmenin yakın mesafeden gerçekleştiğini söylediğini aktardı. Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs, yazarın bu konuşmadan sonra utanmış göründüğünü ve ilişkilerinin 'çok garipleştiğini' kaydetti.

AVUKATLARI İDDİALARI REDDETTİ

Yazarın avukatları, iddiaları reddederek Brophy'nin silahlı saldırı sırasında bir kahve dükkanında olduğunu belirtti. Avukatlar, aralarının iyi olduğunu göstermek amacıyla mahkemeye eşler arasındaki mesajları sundu.

'Kocanızı nasıl öldürürsünüz?' başlıklı makale yazmıştı! Koca öldü, kadın cinayetle suçlanıyor ABD’nin Oregon eyaletinin Portland şehrinde yaşayan roman yazarı Nancy Brophy (71), 7 yıl önce internette “Kocanızı nasıl öldürürsünüz?” başlıklı bir makale yayımlamıştı.Kocası öldü, Nancy Brophy, cinayetle ilgili tek şüpheli olarak yargılanıyor.