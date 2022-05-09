Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.
Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı. Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye geldi.
Putin konuşurken Rus televizyonlarına siber saldırı! 'Yüzlerce çocuğun kanı ellerinizde'
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77. yıldönümünde tüm gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kızıl Meydan'da konuştu. Putin’in konuştuğu sırada Rus televizyonlarına Ukraynalı hacker’lar tarafından siber saldırı düzenlendi.
Putin Zafer Günü'nde konuştu: Savaşmaya devam edeceğiz İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77. yıldönümünde tüm gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kızıl Meydan'da konuştu. Savaşa ilişkin ne konuşacağı günlerdir merak edilen Putin, "Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz." dedi.