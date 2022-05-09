Türkiye Gazetesi

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, protestoların şiddet olaylarına dönmesinin ardından istifa etme kararı aldı. Daha önce iki dönem Devlet Başkanı olarak görev yapan 76 yaşındaki Rajapaksa’nın, istifa mektubunu kardeşi olan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’ya sunduğu belirtildi.

GÖSTERİCİLER DEVLET BAŞKANI’NIN İSTİFASINI İSTİYOR

1948’de İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka’da gıda, akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintileri yaşanıyor. Ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Sri Lanka hükümeti geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yardım talep etmişti.

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