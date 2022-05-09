Türkiye Gazetesi

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, araştırmacılar insan idrarının dünyayı beslemede çok önemli bir rol oynamaya başlayabileceğini iddia ediyor. İnsan idrarını yeniden kullanarak su israfı önlenebilir ve bu yöntem iklim değişikliğini artırmayan çevre dostu bir gübreleme işlemi olabilir.

Çiftçilerin halihazırda kullandığı birçok gübrenin çevreye oldukça zararlı olduğu biliniyor. Sulara karışan gübreler, balıkları ve yosunları öldürebiliyor. Aynı şekilde insanların kullandığı sulara ulaşması halinde büyük bir tehlike saçıyor. Gübrelerden kaynaklanan emisyonlar da tehlikeli hava kirliliği yapıyor.

Bir grup bilim insanı, insan idrarının bu gübrelerin sağladığı temel besinleri çok daha verimli bir şekilde sağlayabileceğini düşünüyor. Ayrıca gübrelerden çok daha ucuz olacak ve bu da onu dünya çapındaki çiftçiler için daha erişilebilir hale getirecek.

BİTKİLERİ BÜYÜTEBİLİR

İdrar azot, fosfor ve potasyum içermekte. Bunlar bitkilerin büyümesi için ihtiyaç duyduğu maddelerdir. Mühendis Fabien Esculier, France 24'e yaptığı açıklamada bu maddeleri yiyeceklerden aldığımızı ve sonra dışarı attığımızı söylüyor. Habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Zengin Dünya Enstitüsü'nden Julia Cavicchi, "Sentetik nitrojen üretimi önemli bir sera gazı kaynağı olduğundan ve fosfor sınırlı ve yenilenemez bir kaynak olduğundan, idrar yönlendirme sistemleri insan atık yönetimi ve tarımsal üretim için uzun vadeli esnek bir model sunuyor." dedi.

Caniler tarım ilacı vererek 20'ye yakın köpeği öldürdü Manisa’da geçtiğimiz haftalarda 20'ye yakın köpeğin öldürülmesiyle ilgili köpeklerin ölüm sebebinin tarım ilacı olduğu belirlendi.

Tarımda 'İngiliz modeli' hazırlığı: Sigorta zorunlu, gelir garanti Tarım alanlarının etkin kullanılması ve üreticinin korunmasına ilişkin yeni formüller hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan ‘gelir garantili üretim modeli’yle tarım sigortalarının kapsamı genişletilecek, üretici önümüzdeki 10 yıl ne ekeceğini, ne kazanacağını bilecek. AK Parti kaynakları, ‘İngiliz modeline’ benzer bir sistemin kurularak, üreticinin ürününü sigortalatması durumunda devletin gelir garantisi vereceğini kaydetti.