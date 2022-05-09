Türkiye Gazetesi

Küba'nın doğusunda yer alan Haiti’de fidye için adam kaçırma eylemleri ile ün salan "400 Mawozo" adlı çete yine sahnede... Çete elemanları, bu sefer başkent Port au Prince’in dışında turist otobüsünü hedef aldı. Araçta bulunan 8 Türk, 8 Haitili ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşı şoförü kaçırıldı. Eylem, geçtiğimiz yıl 400 Mawozo tarafından ABD’li ve Kanadalı 17 Hristiyan misyonerin kaçırıldığı Croix-des-Bouquets yakınlarında gerçekleşti.

HAİTİ'DE ADAM KAÇIRMA EYLEMLERİ ARTTI

Haiti'nin İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre geçen yıl 81'i yabancı uyruklu bin 200'den fazla kişi alıkonuldu. Ayrıca Port au Prince yakınlarında iki hafta önce çeteler arasında çıkan çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybetti.

BÜYÜKELÇİLİK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliği, diplomatik girişimlere başladı. Fidye amaçlı silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı öğrenilen yolcuların en kısa sürede salıverilmesi için Haiti ve Dominik Cumhuriyeti resmi makamlarıyla yakın temasın sürdüğü belirtildi.

Haiti Devlet Başkanının suikastçısı kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul’da yakalandı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast düzenleyerek öldüren ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Samir Handan ABD’den Ürdün’e giderken İstanbul’da yakalandı.

Haiti, ABD'den asker istedi Senato, suikast sonucu öldürülen devlet başkanının yerine Senato Başkanı Joseph Lambart'ı tayin etti. Kendisini, geçici devlet başkanı ilan eden Başbakan, karara tepki gösterdi