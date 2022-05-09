Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla kutlama düzenlendi. Ancak etkinlikte ortalık karıştı. Avrupa Birliği (AB) yanlıları ile Rusya’yı destekleyip İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini sembolize eden Zafer Günü'nü kutlayanlar karşılıklı eylemlerde bulundu.

Meçhul Asker Anıtı önünde resmi kıtanın katılımıyla düzenlenen törenle başlayan kutlamaların başında Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotva anıta çelenk koydu.

RUS YANLILARINDAN MİSİLLEME

Ardından, 4’lü iktidar koalisyonunda yer alan komünizm ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Korneliya Ninova da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Ninova, basına açıklamasında Bulgaristan’ın asla Ukrayna’ya silah satmadığını ve satmayacağını bir kere daha tekrar etti. Rusya’nın Bulgaristan’ı “dost olmayan ülke” ilan etmesi ve doğalgaz tedarikini kesmesine rağmen Ninova "Rusya Bulgaristan’ın dostu olan bir ülkedir” dedi.

"NİNOVA, SİLAHLARIN UKRAYNA'YA GİTTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise bu konuşmalara cevaben “Ninova, bakan olarak attığı, üçüncü ülkelere silah satışlarına izin veren kendi imzasının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Oysa bu silahların neticede Ukrayna’ya gittiklerini çok iyi biliyordur” diye konuştu.

SAVAŞI DESTEKLEYENLER İLE KARŞITLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Rusya yanlısı kalabalık bir grup da “Ölümsüz Alay” olarak adlandırdıkları kortejle şehir merkezindeki “Kurtarıcı Sovyetler Birliği Ordusu” anıtına doğru yürüyüş yaptı. Bulgaristan’a 1944'te darbe ile 45 yıllık komünizm rejimini getiren işgalci Sovyet ordusunu yücelten, 1954'te dikilen 36 metrelik anıtın önünde Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşı destekleyen ve karşı çıkanlar arasında da gerginlik yaşandı.

SSCB BAYRAKLARI AÇTILAR

Anıt alanında Rusya ve eski Sovyetler Birliği (SSCB) bayrakları açan göstericiler ile aşırı milliyetçi çevreler arasındaki gerginlik polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

RUS BÜYÜKELÇİ: NAZİLER AVRUPA'DA BAŞKALDIRIYA BAŞLADI

Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Elonora Mitrofanova, törende yaptığı konuşmasında Nazilerin birçok Avrupa ülkelerinde yeniden başkaldırıya başladıklarını söyledi.

PUTİN FANATİKLERİ ANIT NÖBETİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fanatik taraftarlarından oluşan “Gece Kurtları” adlı motorcular kulübünün Bulgaristan kolu üyeleri de savaş karşıtlarının boyadıkları anıtı temizledi, muthemel diğer saldırıları önlemek için 9 Mayıs arifesinde anıt etrafında nöbet tuttu.

UKRAYNA TARAFTARLARI DRONE İLE SALDIRDI

Savaş karşıtları ise gece saatlerinde drone kullanarak anıta Ukrayna bayrağını sembolize eden mavi ve sarı boya döktü.