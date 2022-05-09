Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'yı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile yakınlaştığı gerekçesiyle işgal etti. Savaş uzun süredir devam ederken Gürcistan'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öfkelendirecek bri açıklama geldi.

"UKRAYNA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Başkent Tiflis'te "9 Mayıs Avrupa Günü" vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili "Ülkemin nüfusunun yüzde 88'i Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecini destekliyor. Ülkenin AB'ye hızlı katılımı için ilgili başvuru dilekçesi kısa süre önce imzalandı" dedi. Rusya yüzünden Avrupa'nın ortasında bir savaş başladığını belirten Zurabişvili "Bugün AB ülkeleri, Ukrayna ile dayanışma konusunda birlik içinde. Ukrayna, cesurca kendini savunmaya devam ediyor. Bu ülkeyle biz de tam dayanışma içindeyiz" diye konuştu.

"AB ÜYELİĞİ HALKIMIZIN TERCİHİ"

Davetlilier arasında yer alan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de bugün Sovyetler Birliği ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 77. yılını kutladıklarını ama öte yandan Ukrayna'da bir savaşın devam ettiğini hatırlattı. Garibaşvili "Ne yazık ki, 77 yıl sonra Avrupa'nın kalbinde eşitsiz ve adaletsiz bir savaş sürüyor. Gürcü hükümeti ve halkı olarak Ukrayna ile birlikteyiz En kısa sürede Ukrayna'da barışın yeniden sağlanması diliyoruz" ifadelerini kullandı. Gürcistan'ın bir AB üyesi olmasının Gürcü halkının iradesi olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, "Gürcistan'ın Avrupa tercihi, bizim için alternatifi olmayan bir karardır. Elbette bu sadece hükümetimizin değil aynı zamanda Gürcü halkının da tercihidir" şeklinde konuştu konuştu.

Moldova ve Gürcistan’ın AB'ye üyelik süreci başladı Ukrayna’nın ardından Moldova ve Gürcistan’ın da Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreci başlatıldı.

AB, Rus işgaline karşı harekete geçti: Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'ya yolu açtı Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaların başlatıldığını belirterek üyelik için uzun bir yolda ilk adımın atıldığını belirtti.

Gürcistan, AB'ye hızlı katılım için ilk adımı attı Gürcistan hükümeti, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım için ilk adımı attı ve başvuru dilekçesini imzaladı.