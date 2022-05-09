Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki cezaevi isyanında 43 mahkum hayatını kaybetti. Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıktı.

MAHKUMLAR KESİCİ ALETLERLE ÖLDÜRÜLDÜ

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef münferit hadisede 43 mahkum öldü. Aldığımız bilgilere göre ateşli silahlardan çok bıçak ve kesici aletlerle insanlar öldü." ifadelerini kullandı.

CESETLER TAHLİYE EDİLMEDİ, ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cesetlerin henüz tahliye edilemediğini vurgulayan Carrillo, hücrelerde çatışmaların devam ettiğini de belirtti.

CEZAEVİLERİNDE KAPASİTESİNDEN FAZLA MAHKUM VAR

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 396 mahkum hayatını kaybetmişti. En son 4 Nisan'da ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıkmış, 20 mahkum hayatını kaybetmişti.

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