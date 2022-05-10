Türkiye Gazetesi

3 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin uzman mayın koklama köpeği Patron, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Zelenski tarafından madalyaya layık görüldü.

250’DEN FAZLA MAYIN BULDU

Ukrayna kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, iki yaşındaki Jack Russell teriyeri, savaşın başından bu yana Çernihiv'de 250'den fazla Rus patlayıcısının tespit edilmesine yardımcı oldu.

MADALYAYA LAYIK GÖRÜNDÜ

Patron’un bu başarısına karşılık madalya ödülü veren Zelenski, "Bugün, şimdiden mayınlarımızı temizleyen Ukraynalı kahramanları ödüllendirmek istiyorum. Kahramanlarımızla birlikte, sadece patlayıcıları etkisiz hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda çocuklarımıza gerekli güvenlik kurallarını öğretmeye de yardımcı olan harika Patron'a da teşekkür ediyorum" dedi.

SOSYAL MEDYA FENOMİ HALİNE GELDİ

Öte yandan Patron, 210 binden fazla Instagram takipçisi ile dünya çapında bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

KANADA BAŞBAKANI DA GÖRDÜ

Ayrıca, dün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ve toplantıda hazır bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir araya geldi. Trudeau, Patron'a verecek bir yiyecek için ceplerini ararken görüntülendi.

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