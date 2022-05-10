Türkiye Gazetesi

Çin'de tekrar baş gösteren covid-19 ile beraber kapanmalarda tekrar gerçekleşmeye başladı. Artan koronavirüs vakaları ile şehirlerde tam kapanmalar oluyor ve halk neredeyse 1 ay boyunca dışarı çıkmıyor. Kapanmalar nedeniyle sokakta kalanlar ise sığınacak bir yerler bulmaya çalıştı. Göçmen bir işçi olarak çalışan bir kadın ise telefon kulübesine köpeğiyle birlikte sığındı ve 1 ay bpyunca burada yaşadı. Onu görenler o anı cep telefonuna kaydetti.

Geçen hafta, kadının fotoğraf günlüğünü yayınlayan Esquire China dergisine göre, 50'li yaşlarında isimsiz bir kadın, Nisan ayının neredeyse tamamında köpeğiyle birlikte küçük kulübede yaşadı. Birçok, fotoğrafta kadın kırmızı telefon kulübesinde, çamaşırlarını asarken ve köpeğiyle oynarken görüldü.

29 Nisan'da yerel yetkililer onu kulübeden çıkardı. Esquire China, "Telefon kulübesindeki kadın hiçbir eşyasını yanına alamadı. Sadece köpek yavrusuna sarıldı, yalın ayak yürüdü ve güneye gitti" diye yazdı. Bununla birlikte, Çinli kadının hikayesi sosyal medyada hemen viral oldu. Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da "Şangaylı kadın ve köpeği bir ay boyunca telefon kulübesinde yaşıyor" hashtag'i 60 milyon kez görüntülendi.

YOKSULLARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Bir Weibo kullanıcısı, "Şanghay'da yaşamak nasıl bu kadar zorlaştı?" diye sordu. 26 milyonluk finans merkezinde yetkililerin, şehirdeki Covid-19 salgınını kaotik bir şekilde ele almalarına halkın öfkesi artmaya devam ederken, kadının hikayesi yoksulların karşı karşıya olduğu ek zorlukların altını çizdi.

'ÇOK BEĞENDİM'

Geçen hafta bir röportaj için kadınla görüşen devlet haber kaynağı China Youth Daily'ye göre, Shandong Eyaleti yerlisi şimdi bir arkadaşının evinde yaşıyor.

Telefon kulübesinde yaşayan kadın, "Telefon kulübesinde yaşamayı seçtim çünkü orası çok sessiz. Sadece 1 metrekare olmasına rağmen ücretsiz ve başkalarıyla paylaşmak zorunda değilsin. Çok beğendim" dedi.

'KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNUYUM'

Diğer taraftan kadın, son 20 yıldır Şanghay'da gezgin bir şekilde yaşadığını belirterek, “Kimya mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yıllar önce ihracat işinde çalışıyordum. Şu anda işsizim. Basit yaşamayı seviyorum. Hayatım şu an fena değil. Yemeğim var, kalın giyiniyorum ve sağlıklıyım. Covid testlerim de iyi" diye konuştu.

Öte yandan, ilk olarak Mart ayının sonunda kilitlenen Şanghay, belirli mahallelerdeki sakinlerin kısa yürüyüşler veya yakınlardaki market gezileri için dışarı çıkmalarına izin verdikten sonra Pazar günü kısıtlamaları yeniledi. Reuters'e göre, şehir genelindeki duyurular, sakinlere tekrar evde kalmalarını emretti.

Çin'de öldüğü düşünülen kadın morgda canlandı Covid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da yaşlı bakımevindeki bir hastanın öldüğü sanıldı. Ceset torbasına konulan hastanın yaşadığını morg görevlileri fark etti.

Çin'de korona krizi büyüyor! 'Durum acil ve vahim' Tüm dünyanın iki sene boyunca mücadele ettiği koronavirüs vakalarında Çin, Hong Kong ve Tayvan'dan yeni vaka haberleri geliyor. Çin ana karasında son 24 saatte 17 bin 813, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise 431 vaka kaydedildi. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 5 bin 221 vaka görüldü.

Çin'den Rusya'ya tam destek Çin ve Rusya'nın yeni bir dönem için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişimini sürdürdüklerini vurgulayan Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, "ne olursa olsun Rusya ile stratejik iş birliğini güçlendireceklerini" belirtti.