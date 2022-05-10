Türkiye Gazetesi

Tel Aviv-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan ve 165 yolcusuyla kalkış için pist başına ilerlemeye başlayan Anadolu Jet uçağında ilginç bir olay yaşandı. Uçağın pist başına ilerlemeye başlamasıyla birlikte uçakta bulunan yolcuların cep telefonuna bluetooth uygulamasıyla düşen bir uçağın fotoğrafı gönderildi.

Yolcuların cep telefonuna gönderilen 'düşen uçak' fotoğrafı paniğe neden oldu

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Büyük panil yaşayan yolcular, durumu kabin ekibine bildirdi. Uçağın kaptan pilotu, Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu açıkladı. Uçağın park yerine geri dönmesinin ardından uçağa güvenlik güçleri geldi.

İsrail güvenlik güçleri uçakta incelemelerde bulunurken, fotoğrafın kim tarafından gönderildiği tespit edilemedi. İncelemelerin ardından uçağın önümüzdeki dakikalarda İstanbul'a gitmek üzere havalanması bekleniyor.

Evine uçak çarpan kadın hastaneye kaldırıldı Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü, iki pilot hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü anda kadının çarptığı evde bulunan Aslı Sarı isimli kadın hastaneye kaldırıldı.