Türkiye Gazetesi

Yunanistan fena karıştı. Sağlık ve toplu taşıma çalışanlarının iş bırakma eylemine gitmesi sonrası ülkede hayat durdu.

Sağlık çalışanları, yerel saatle 11.00'de başladıkları iş bırakma eylemini 15.00'e kadar sürdürecek.

Metro ve tramvay çalışanları ise 09.00-12.00 saatlerinde hizmet vermedi.

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) önderliğinde iş bırakan sağlıkçılar, başkent Atina'da protesto yürüyüşü düzenledi.

Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasına yürüyen eylemciler, meclise girmek isteyince polis engeliyle karşılaştı ancak eylemciler olaysız dağıldı.

Çalışanlar, daha güçlü bir kamu sağlığı sistemi, sözleşmeli personelin kadroya dahil edilmesi ve maaşlarda artış gibi taleplerde bulunuyor.

Bakan Akar: Yunanistan inatla provokatif eylemlerini sürdürüyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin iyi komşuluk, uluslararası ilişkiler ve diyalogdan yana tavrına karşı Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de inatla provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğünü söyledi.

Yunanistan'dan kurgulanmış provokasyon! Türk hava sahasını üç günde toplam 30 defa ihlal eden Yunan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının anında karşılık verdiği ortaya çıktı. Yunanistan’ın Ege’de gerilimi artıran taraf olduğu radar kayıtlarıyla da ortaya koyulurken söz konusu belgelerin ilgili makamlarla paylaşıldığı öğrenildi.

İzmir'de Yunanistan tarafından geri itilen 76 göçmen kurtarıldı Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 76 düzensiz göçmen Türk Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.